Житель Вольского района осуждён на 9 лет за убийство знакомого бутылкой

Собранные следственными органами СК России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему мужчине. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.

Установлено, что 3 апреля 2026 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Центральной села Нижняя Чернавка Вольского района, в ходе ссоры неоднократно ударил стеклянной бутылкой своего 45-летнего знакомого. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям мужчина был задержан и заключён под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.