Николай Панков потребовал завершить ремонт дорог в Красноармейске до 1 сентября

В Красноармейске продолжается формирование адресного списка дорог, которые будут отремонтированы в этом году.

Депутат Госдумы Николай Панков предупредил строителей о скором наступлении дождей и морозов осенью.

«Вместе с жителями продолжаем составлять адресный список ремонта дорог в Красноармейске. В первую очередь это дороги в частном секторе. Там, где ремонта не было долгие годы.

По приглашению жителей посетил ул. Комсомольскую в районе детского сада №9, ул. Карла Либкнехта, улицы Шиллера и Богдана Хмельницкого. По этим адресам поступило больше всего обращений.

В Красноармейске живут активные и неравнодушные люди. За короткий срок поступило более 70 обращений с адресами дорог, которые требуют ремонта. Будем совместно искать решение застарелых проблем. Чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и безопаснее», - почеркнул Николай Панков.