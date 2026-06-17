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НовостиОбщество17 июня 2026 9:49

В Вольске утонул 14-летний подросток, начата проверка СК

Тело 14-летнего мальчика нашли в акватории Волги в Вольске
Источник:kp.ru

В Вольске Саратовской области утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла 17 июня. Тело мальчика нашли в акватории Волги. Сотрудники областной службы спасения извлекли его из воды и передали правоохранителям. Начата доследственная проверка. Её поручил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Костин.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Предстоит выяснить, как подросток оказался в воде и что привело к трагедии. Опросят свидетелей, проверят условия отдыха.

Следственные органы напоминают: любой водоём — место повышенной опасности.