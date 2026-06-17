В Саратовской области мужчина признан виновным в причинении смертельных травм знакомому

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 3 апреля 2026 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов на улице Центральной села Нижняя Чернавка Вольского района, в ходе ссоры неоднократно ударил стеклянной бутылкой своего 45-летнего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям мужчина был установлен и задержан. По ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу.

В период предварительного расследования проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, проверка показаний фигуранта на месте, допрошены свидетели, а также выполнены необходимые судебные экспертизы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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