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НовостиОбщество17 июня 2026 8:27

У Триумфальной арки в Саратове начали благоустройство нового спуска

На набережной Саратова у арки монтируют лестницы и освещение
Источник:kp.ru

В Саратове продолжается развитие набережной. Один из этапов — благоустройство нового спуска у Триумфальной арки на улице Чернышевского. Работы начались после освобождения земельного участка. Здесь планируют создать современное общественное пространство с удобным подходом к Волге. В настоящий момент ведется монтаж лестничных конструкций, установка освещения и системы водоотведения.

С главным архитектором и городской властью на месте подробно обсудили важность продуманного подхода к благоустройству этого участка. Особое внимание уделяется функциональности и эстетике нового пространства. Также поставлена задача провести дополнительное озеленение территории.

Работы идут в соответствии с планом. Новый спуск станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города.