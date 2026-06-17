С начала года ветслужба Саратовской области вакцинировала 17 миллионов птиц

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Региональная ветеринарная служба продолжает системную работу по защите птицеводческой отрасли. С начала 2026 года и по итогам мая был проведён комплекс мероприятий, направленных на сохранение эпизоотического благополучия и предотвращение распространения опасных заболеваний.

Работа велась по двум ключевым направлениям: профилактическая вакцинация и диагностические лабораторные исследования.

С начала года ветеринарная служба реализовала план по защите здоровья поголовья. Всего было вакцинировано 17 миллионов птиц, из них:

от болезни Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь) — 2,3 млн голов;

от болезни Ньюкасла — 7,4 млн голов;

от инфекционного бронхита кур — 7,5 млн голов.

Ветеринары проводят исследования птиц как групповым методом, так и индивидуально — выбор метода зависит от ситуации, целей диагностики и особенностей поголовья. Так, ветеринарная служба провела более 20 тысяч исследований от различных птичьих заболеваний. Эти меры позволили подтвердить благополучный статус региона по ряду опасных заболеваний.

В мае интенсивность работы специалистов оставалась на высоком уровне. За май ветеринарные специалисты вакцинировали 3,8 млн птиц. Было проведено свыше 2 тысяч лабораторных исследований.

«Отсутствие вспышек заболеваний на территории региона — это прямое следствие нашей планомерной работы. Мы не просто реагируем на угрозы, а работаем на опережение. Сочетание массовой вакцинации и постоянного лабораторного контроля позволяет нам удерживать стабильную эпизоотическую обстановку и гарантировать безопасность продукции для потребителей», — подчеркнул начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.

Ветеринарная служба напоминает владельцам птицы о необходимости строгого соблюдения правил содержания, своевременной вакцинации и незамедлительного обращения к специалистам при первых признаках заболеваний.