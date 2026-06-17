Саратовской облдуме исполнилось 32 года

17 июня 1994 года ознаменовалось началом деятельности Саратовской областной Думы первого созыва.
Несмотря на то, что за минувшие три десятилетия сменилось несколько депутатских корпусов, именно тогда были заложены основы регионального законодательства: народные избранники утвердили Устав (Основной Закон) области, а также приняли первоначальные нормативные акты, регулирующие местное самоуправление и областную казну.
Ровно 32 года назад была открыта новая страница в истории регионального парламентаризма.