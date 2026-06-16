Посевную кампанию в Саратовской области завершат к 20 июня

В Саратовской области завершается посевная кампания: на сегодня засеяно 95% зерновых, работы по подсолнечнику и поздним культурам продолжаются. Из-за частых осадков сев ведется в «природные окна», однако к 20 июня планируется завершить все полевые работы. Прогнозная площадь под урожай 2026 года составит 4,3 млн гектаров — на уровне прошлого года. Состояние озимых культур оценивается как удовлетворительное и хорошее.

В рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом Владимиром Путиным, приоритет отдан семенам отечественной селекции. Доля российских семян в зерновой группе достигла 96%, по подсолнечнику — 67%, сое — 60%. Саратовская селекция показала рост на 3%. Стабильна ситуация с поставками ГСМ и средств защиты растений.

Параллельно с завершением посевной хозяйства готовятся к уборочной: готовность комбайнов — 93%. Мощности хранения превышают 7,3 млн тонн зерна и 110 тыс. тонн овощей. «Задача ближайших дней — максимально задействовать все ресурсы для завершения сева к 20 июня», — резюмировал замминистра Игорь Гриднев.