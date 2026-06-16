В Балаковском районе перевернулась «Лада», водитель госпитализирован

В Балаковском районе 15 июня произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Около 10:05 на 23-м километре автоподъезда к Балаковской АЭС, недалеко от поселка Затонского, перевернулся ВАЗ-21102. За рулем находился мужчина 1979 года рождения.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, причиной опрокидывания могло стать превышение скорости или потеря управления. Информация уточняется.