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НовостиОбщество16 июня 2026 10:38

В Балаковском районе перевернулась «Лада», водитель госпитализирован

В Саратовской области водитель разбился в перевернувшейся «Ладе»
Источник:kp.ru

В Балаковском районе 15 июня произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Около 10:05 на 23-м километре автоподъезда к Балаковской АЭС, недалеко от поселка Затонского, перевернулся ВАЗ-21102. За рулем находился мужчина 1979 года рождения.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, причиной опрокидывания могло стать превышение скорости или потеря управления. Информация уточняется.