Молодые специалисты лесхозов получат выплаты по истечении года работы

В Саратовской области вводятся выплаты для молодых специалистов лесного хозяйства. Новую меру поддержки утвердили в рамках отраслевого соглашения на 2025–2027 годы между минприроды, профсоюзом и «Агропромобъединением». Субсидия предоставляется в виде денежной выплаты трижды: по истечении первого, второго и третьего полного года работы и профсоюзного стажа.

Претендовать на выплаты могут специалисты до 35 лет, окончившие вуз, работающие в областных государственных и муниципальных учреждениях лесного хозяйства и состоящие в профсоюзе. Право дают должности: главный лесничий, участковый лесничий, мастер леса, инженер по лесовосстановлению, инженер по охране и защите леса, инженер по лесопользованию, мастер лесопитомника.

Для получения выплаты нужно подать письменное заявление в профсоюз с копиями диплома, приказа о назначении, заявления о вступлении в профсоюз и согласия на обработку данных. Консультации по телефону 8(8452)27-88-29.