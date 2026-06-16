В Марксе благоустроили три общественные территории по федеральному проекту

В Марксе Саратовской области завершилось благоустройство трёх общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновлены парк Екатерины II, пешеходная зона на проспекте Ленина и пространство у поликлиники №1. На всех локациях заменили покрытие, установили новый бортовый камень, урны и освещение.

Работы в большей части муниципалитетов уже завершены. По словам первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Мышева, благодаря программе в области благоустроено более 1460 территорий — парков, скверов и бульваров. Жители сами выбирали объекты в ходе голосования, что делает проект одним из самых эффективных инструментов вовлечения граждан в решение городских вопросов.

Благоустройство продолжается: в планах — новые общественные пространства по всему региону. Министерство строительства и ЖКХ области держит ход работ на контроле.