Саратовский вуз закрывает 57% потребности региона в инженерах

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В Минпромэнерго области состоялось заседание Общественного совета. Ключевым вопросом стала подготовка инженерно-технических кадров и IT-специалистов вузами региона.

Проректор по стратегическому развитию и взаимодействию с работодателями СГТУ имени Гагарина Ю.А. Елена Конешова сообщила, что вуз закрывает 57% потребности региона по направлению «инженерное дело, технологии и технические науки». Университет является основным поставщиком кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

За 2025 год на базе этих предприятий прошли практику 1120 обучающихся (450 по программам высшего образования, 670 – среднего профессионального). По целевому обучению в СГТУ сейчас обучаются 356 студентов.

Директор Института физики Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского Асель Адилова отметила, что в 2025 году Минобрнауки РФ включило СГУ в перечень вузов для подготовки инженерных кадров и научных разработок. В университете реализуется 58 образовательных программ в области инженерных наук.

Кроме того, с этого года вуз участвует в пилотном проекте «Производственная аспирантура» совместно с НПП «Алмаз» и ООО «НИТА-ФАРМ», где наставниками выступают специалисты с производства.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Саратовдизельаппарат» Виталий Цыванюк подчеркнул, что на современных производствах сегодня необходимы инженеры, владеющие навыками управления искусственным интеллектом.