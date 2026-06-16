Производитель металлоконструкций начал поставку компонентов для моста в Энгельсе

Предприятие из Саратовской области, специализирующееся на изготовлении металлоконструкций, приступило к поставкам компонентов для возведения нового моста в Энгельсском районе.

Производственное объединение «Энгельсский металл» перешло к важнейшей стадии работ: уже смонтированные секции мостового сооружения направляются на место строительства переправы через оросительный канал. Данные поставки являются частью масштабного государственного соглашения, направленного на улучшение транспортной сети региона.

Основные достигнутые результаты:

Все изготовленные конструкции полностью готовы к установке и спроектированы с учётом особенностей местного климата.

Технический заказчик — Нижне-Волжское управление Федерального дорожного агентства. Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Значение нового моста: