От студенческих семей ждут заявлений на выплату в 200 тысяч при рождении ребенка

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В Саратовской области начался прием документов на получение финансовой помощи для семей студентов, ожидающих пополнения. С 2026 года, в рамках президентского нацпроекта "Семья" инициированного Владимиром Путиным, в регионе расширен спектр мер поддержки для семей, чьи члены являются учащимися образовательных учреждений.

Теперь студенческие семьи имеют возможность получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей при рождении малыша, появившегося на свет начиная с 1 января 2026 года. Важным условием для получения данной субсидии является обучение одного из родителей (или единственного родителя) в учебном заведении, расположенном на территории Саратовской области, при этом возраст родителей не должен превышать 36 лет. Подать заявление можно в местных отделениях соцзащиты.

Кроме того, с текущего года для многодетных семей введена 50%-ная компенсация расходов на обучение. Эта мера распространяется не только на студентов колледжей и техникумов, но и на учащихся вузов в регионе. Подача заявлений на эту выплату также стартовала сегодня в органах соцзащиты.

"Все необходимые нормативные акты, регламентирующие порядок назначения выплат, уже приняты. Важно отметить, что уровень дохода семьи не является критерием для получения этой поддержки. В связи с приближающимся окончанием учебного года, мы настоятельно рекомендуем всем жителям области, имеющим право на эти меры, обратиться в управления социальной поддержки населения с соответствующими документами. Наши специалисты оперативно обработают ваши заявления. Часть документов может быть запрошена через межведомственное взаимодействие, но для ускорения процесса вы можете предоставить их самостоятельно", - сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты.

Также региональное министерство напоминает о возможности получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для беременных женщин. Эта выплата предоставляется при условии обучения в любом учебном заведении на территории региона, независимо от формы обучения. Заявления на получение этой субсидии принимаются через портал Госуслуг, в МФЦ или в отделениях соцзащиты.

По всем вопросам, связанным с оформлением выплат, функционирует единая горячая линия министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09. Также можно задать вопрос через Платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", виджет которой доступен на главной странице сайта ведомства.