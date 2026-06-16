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НовостиПроисшествия16 июня 2026 5:49

В дорожной аварии поселка Соколовый пострадали одиннадцать пассажиров «Газели»

В Саратове случилось ДТП с участием «Газели» и легковушки
Источник:kp.ru
Фото: Служба спасения Саратовской области

Фото: Служба спасения Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области выясняют обстоятельства аварии, в которой был задействован грузовой транспорт.

Предварительно установлено, что примерно в 8:00 утра в населенном пункте Соколовый, неподалеку от строения №1 по Песчано-Уметской улице, столкнулись два транспортных средства. За рулем одного из них, автомобиля марки «Газель Next», находился мужчина 1980 года рождения, а второе транспортное средство, «Лада Калина», управлялось водителем 1970 года рождения.

В результате инцидента девять пассажиров «Газели» получили травмы, повлекшие за собой необходимость госпитализации.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Саратову. Они осуществляют комплекс мер, направленных на полное восстановление полной картины произошедшего.