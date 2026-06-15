В Саратовской области набирают добровольцев в отряд «БАРС-САРАТОВ»

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Военкомат Саратовской области объявил набор добровольцев в отряд «БАРС-САРАТОВ». Бойцам предстоит охранять промышленные объекты региона от атак беспилотников. Выполнять задачи они будут исключительно на территории области. Добровольцам гарантируют высокое денежное содержание, возможность трудоустройства на охраняемое предприятие. За ними сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Отряд обеспечивается продовольствием, обмундированием и профессиональной переподготовкой на полигоне.

Ежемесячные выплаты составят не менее 120 тысяч рублей. Деньги складываются из нескольких частей: от Минобороны РФ добровольцам платят за пребывание в резерве (до 6,2 тыс. руб.) и за участие в сборах (до 57 тыс. руб.). Предприятия доплачивают за участие в сборах до 100 тысяч рублей. Требования к кандидатам: мужчины (предельный возраст от 52 до 62 лет в зависимости от звания), гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее здоровье.

Отбор кандидатов ведут военные комиссариаты. Узнать подробности можно в военкомате Саратовской области (г. Саратов, Мирный переулок, 12; тел. 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23), а также в военкоматах Энгельса, Ровенского района (ул. Телеграфная, 34; тел. 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52) и Балаково (ул. Коммунистическая, 93; тел. 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12). Защита промышленности региона — важная задача, и добровольцы могут внести свой вклад в неё.