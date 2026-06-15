В Саратовской области спасли более 1500 особей рыбы

В Саратовской области подвели итоги рейдов в рамках экологической акции «Волга без сетей». Надзорные мероприятия проходили на водоемах Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Сотрудники отдела государственного контроля извлекли 453 единицы бесхозных запрещенных орудий лова, в том числе 57 сетей общей протяженностью 5000 метров.

Выпущено в живом виде более 1500 особей водных биоресурсов общим весом около 200 килограммов. Операция позволила сохранить популяцию рыбы в регионе. Браконьерские сети уничтожены.

По итогам рейдов зарегистрировано 3 административных правонарушения и одно — с признаками согласно статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Нарушителям грозит ответственность.