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НовостиОбщество15 июня 2026 7:55

В Саратовской области спасли более 1500 особей рыбы

Из сетей браконьеров в Волгу выпустили 200 кг рыбы
Источник:kp.ru

В Саратовской области подвели итоги рейдов в рамках экологической акции «Волга без сетей». Надзорные мероприятия проходили на водоемах Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Сотрудники отдела государственного контроля извлекли 453 единицы бесхозных запрещенных орудий лова, в том числе 57 сетей общей протяженностью 5000 метров.

Выпущено в живом виде более 1500 особей водных биоресурсов общим весом около 200 килограммов. Операция позволила сохранить популяцию рыбы в регионе. Браконьерские сети уничтожены.

По итогам рейдов зарегистрировано 3 административных правонарушения и одно — с признаками согласно статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Нарушителям грозит ответственность.