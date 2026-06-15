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НовостиОбщество15 июня 2026 7:43

«Серебряные» волонтёры из Аркадака сшили 20 подушек в спальники для бойцов СВО

Деятельность «серебряных» волонтёров поддерживает нацпроект «Семья»
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

На базе комплексного центра социального обслуживания населения Аркадакского района прошла добрая акция. «Серебряные» волонтёры из Аркадака своими руками изготовили очередную партию подушек в спальники для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Работа велась поэтапно: от приобретения наполнителя и раскроя ткани до набивки и отделки. Мастерицы вложили душу в каждое изделие.

«Для нас это не просто рукоделие, а способ поддержать бойцов, которые находятся на защите страны. Хочется, чтобы даже маленькая вещь, сделанная с душой, помогла им почувствовать тепло родного дома», — поделились женщины. К акции также присоединились активисты местного отделения Союза женщин России. Всего добровольцы сшили двадцать подушек, которые в дальнейшем будут переданы «за ленточку».

Напомним, деятельность «серебряных» волонтёров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.