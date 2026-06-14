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НовостиОбщество14 июня 2026 11:36

Дом бывшего радиокомитета в Энгельсе признан памятником регионального значения

Памятник культурного наследия — в Энгельсе на перекрёстке Петровской и Волоха
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Здание на перекрёстке улиц Петровской и Волоха в Энгельсе признано памятником регионального значения. Дом № 114 на улице Петровской, построенный в конце XIX – начале XX века, включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 1930–1940-е годы здесь работал Республиканский радиокомитет при Совнаркоме АССР немцев Поволжья, чьи передачи вещали на весь Советский Союз. В середине 1990-х в здании располагалось Управление Пенсионного фонда.

В предмет охраны вошли межэтажный, подоконный и венчающий карнизы, рустованные угловые лопатки, ложные окна в наличниках с «ушками», профилированный поясок над окнами второго этажа и сохранившиеся металлические навесы петель для ставен.

Министр — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин отметил, что теперь у здания есть не только прошлое, но и гарантированное будущее: статус обязывает собственника сохранять строение и поддерживать его в надлежащем состоянии.