Саратовцев приглашают в Пермь на Первый форум недропользователей ПФО

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Саратовцев приглашают в Пермь на Первый форум недропользователей Приволжского федерального округа. Мероприятие пройдет с 1 по 2 июля. Форум станет ключевым событием для профессионального сообщества, объединив представителей бизнеса, органов власти и экспертов отрасли. Это площадка для открытого диалога между недропользователями, региональными и федеральными властями и молодыми специалистами.

В центре внимания — обсуждение ключевых вопросов развития отрасли, поиск новых точек роста и формирование кадрового потенциала. В деловой программе запланированы круглые столы, работа молодежной секции, посещение предприятий и научных центров Пермского края. Участие позволит обменяться опытом и наладить профессиональные контакты.

Регистрация на мероприятие открыта до 26 июня 2026 года по ссылке.