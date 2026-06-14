В дом-музей Героя Пономарева передали Книгу памяти бойцов СВО

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В фонд дома-музея имени Героя Советского Союза Петра Пономарева передана Книга памяти «Мотострелковый полк 1194». Том второй. Инициатором выступила Лидия Никитина — мама участника специальной военной операции, чей сын Михаил, детство которого прошло в селе Курдюм, погиб при выполнении боевого задания 13 апреля 2024 года. Михаил был мобилизован в 2022 году и до конца оставался верен присяге и воинскому долгу.

Книга — не просто сборник документов, а летопись мужества. В ней собраны рассказы о героически погибших бойцах Саратовского полка. Издание станет ценной частью музейной экспозиции, напоминанием для будущих поколений о цене мирного неба и о том, какие люди живут на нашей земле.

«Эта книга — дань уважения и вечная память героям, которые отдали жизни за Родину», — отмечают организаторы. Теперь каждый посетитель музея сможет узнать имена и истории защитников, чьи подвиги навсегда останутся в сердцах земляков.