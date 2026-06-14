В области снимут фильм о сельских волонтёрах, помогающих бойцам СВО

Саратовская региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» продолжает подготовку к реализации проекта «Кино для СВОих: равнение на неравнодушных», который будет представлен на конкурс Фонда президентских грантов. Идею киноистории предложили участники областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» — о жителях сёл и малых городов региона, которые добровольно помогают участникам специальной военной операции.

Среди героев — молодые семьи, многодетные родители, пожилые люди. Они собирают гуманитарные наборы у себя дома, шьют тёплую одежду, доставляют помощь на личном транспорте, координируют сбор продуктов и лекарств в сельских поселениях. Их действия не анонсируются в соцсетях и редко попадают в новости, но именно они держат живую нить между тылом и фронтом. Это помощь без ожидания благодарности, без указаний сверху — только по зову сердца.

Фильм расскажет о добровольной поддержке участников СВО из сельских и малонаселённых территорий, где каждый вклад, даже самый скромный, становится частью общей победы. Команда уже выходит на связь с местными координаторами, уточняет локации и планирует подобрать волонтёров для выездных съёмок.