Креативный бизнес может претендовать на поддержку от саратовского кабмина

Предприниматели, занятые в творческих сферах, имеют возможность получить целевую финансовую и материальную помощь от региона.

В Саратовской области открыт прием заявлений для внесения компаний и индивидуальных предпринимателей в перечень субъектов креативных индустрий. Этот реестр служит инструментом для региональных властей, позволяющим идентифицировать участников таких отраслей, как дизайн, информационные технологии, реклама, кинематограф, музыка, архитектура, индустрия моды и другие. Участники, включенные в данный список, получают право на получение специализированной государственной поддержки, как в финансовом, так и в имущественном плане.

Какие субъекты могут подать заявку?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели:

Основной или дополнительный вид деятельности должен соответствовать установленным Министерством экономического развития Российской Федерации кодам ОКВЭД для креативных индустрий.

Отсутствие процедуры ликвидации или банкротства.

Обязательная регистрация на территории Саратовской области.

Самозанятые граждане:

Осуществление деятельности на территории Саратовской области.

Работа в рамках направлений креативной экономики.

Как подать заявку?

Необходимо оформить заявление и отправить его в комплекте с требуемыми документами в Министерство инвестиционной политики Саратовской области. Это можно сделать как лично, так и по электронной почте: mininvest@saratov.gov.ru. Срок рассмотрения документов не превышает семи рабочих дней.

Заполнить форму заявления и ознакомиться с деталями ведения реестра субъектов креативных индустрий можно на официальном веб-сайте: https://креативный-саратов.рф/register_of_subjects.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: +7 (8452) 69-52-34, +7 (8452) 69-51-86.