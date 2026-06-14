В саратовском минстрое рассказали о популярных сервисах портала «Госуслуги Дом»

В Министерстве строительства региона поделились информацией о наиболее часто используемых функциях приложения «Госуслуги Дом».

Разработанное на основе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), мобильное приложение «Госуслуги Дом» активно развивается при поддержке Минстроя и Минцифры России, при участии АО «Оператор информационной системы». Это удобное решение позволяет жителям оперативно передавать показания счетчиков, оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, отправлять запросы в управляющие компании, а также получать исчерпывающую информацию о своем доме, данные о начислениях и графиках проведения запланированных работ.

Помимо этого, пользователям приложения доступны такие востребованные сервисы, как проведение общих собраний собственников, участие в коллективных заявках и широкий спектр других полезных функций.

«Передача показаний приборов учета остается наиболее популярной опцией в сервисе «Госуслуги Дом». Согласно статистике за первые пять месяцев 2026 года, этой возможностью ежемесячно пользовались 26,7% собственников жилья и пользователей с гостевым доступом. Также 18% пользователей регулярно оплачивали коммунальные услуги через приложение, а 17,3% направляли заявки в свои управляющие организации. Эти данные охватывают всех пользователей сервиса, имеющих доступ к информации о своем объекте недвижимости, включая как собственников, так и пользователей с гостевым доступом», – сообщил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке: https://clck.ru/3QnbZq.

Для авторизации в приложении требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Стоит отметить, что с 1 апреля текущего года жители многоквартирных домов получили возможность передавать показания счетчиков и направлять обращения в управляющие организации через чат-бот в национальном мессенджере МАХ.

Чат-бот «Госуслуги Дом» с базовым набором функций ЖКХ доступен по адресу: https://max.ru/gosuslugi_dom_bot?start_press.