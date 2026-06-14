В Саратовской области высажено 1,6 тысячи гектаров новых лесов

Активно развивается сеть питомников, где производят выращивание сеянцев

В рамках весенней кампании по озеленению в нашей области было высажено 1,6 тысячи гектаров новых лесных массивов. Наибольший вклад в лесовосстановление внесли Вольское, Усовское, Лысогорское и Красноармейское лесничества. В процессе посадок были использованы саженцы дуба, вяза, белой акации, а также сосны.

Общий план по увеличению площади лесных насаждений в регионе на текущий год составляет 4 тысячи гектаров. Одним из приоритетных направлений в работе по увеличению лесных площадей является создание собственной базы посадочного материала для лесохозяйственных предприятий. С этой целью активно развивается сеть питомников, где производят выращивание сеянцев.

В настоящее время проводится модернизация тепличного комплекса в Красноармейском лесхозе. Эти работы осуществляются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Данная теплица ежегодно обеспечивает лесные хозяйства региона сотнями тысяч сеянцев сосны. Уже готов цех для посева посадочного материала, установлена система рециркуляции воздуха. В перспективе планируется оснащение дополнительным технологическим оборудованием и системой автоматического полива. Благодаря модернизации комплекса, объем выращиваемых сеянцев увеличится в два раза.