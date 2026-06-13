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НовостиОбщество13 июня 2026 18:29

Свыше 370 тысяч саратовцев выбрали нуждающиеся в благоустройстве территории

Завершилось голосование за территории, которым требуется благоустройство
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

В Саратовской области подошло к концу голосование граждан в рамках инициативы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Этот проект был запущен по инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Начиная с апреля, свыше 370 тысяч саратовцев решали, какие территории нуждаются в благоустройстве в предстоящем году. От региона было выдвинуто 195 инициатив. Те из них, которые получили наибольшую поддержку избирателей, будут реализованы в 2027 году.

Глава региона Роман Бусаргин обратился с благодарностью ко всем, кто проявил активность и принял участие в процессе выбора.