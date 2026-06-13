Глава СКР Бастрыкин встал на защиту жителей аварийного дома под Саратовом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проявил интерес к ситуации с ветхим домом в городе Ершов Саратовской области, который не пригоден для проживания.

По данным ведомственного информационного центра, двухэтажное здание, построенное в 1962 году по улице Гагарина, было признано аварийным в 2020 году. Причиной послужил значительный износ его конструкций и неисправность инженерных коммуникаций. Несмотря на это, жильцам, включая семьи с детьми, новое жилье предоставлено не было, а сроки переселения остаются неизвестными. Одна из жительниц дома обратилась с заявлением, в котором сообщила о вынужденной необходимости арендовать другое жилье за собственные средства, что создает для нее существенные финансовые трудности. Как отмечают следователи, обращения в соответствующие инстанции не принесли положительных результатов.

В Следственном управлении СКР по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Руководитель управления Дмитрий Костин обязан предоставить отчет о предпринятых мерах и ходе расследования. Контроль за исполнением возложен на центральный аппарат СК.