На Эльтонском кладбище в Энгельсе ремонтируют дороги впервые за долгое время

Фото: канал Максима Леонова

В Энгельсе на Эльтонском кладбище впервые за долгое время приводят в порядок не только основную дорогу, но и межквартальные проезды. Будет обустроено более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На эти цели при поддержке депутатского корпуса выделено 10 миллионов рублей. Подрядная организация приступила к работам с конца мая.

Уже сделано грейдирование основной проезжей части, выравнивание и щебенение. Рабочие приступили к укладке первого слоя покрытия, планируется закончить его к концу дня. Глава района Максим Леонов вместе с директором учреждения и подрядчиком проконтролировал ход работ.

Ремонт ведется в соответствии с графиком, планируется завершить его через неделю. Поставлена задача ежегодно проводить благоустройство территории кладбища и предусматривать на это финансирование.