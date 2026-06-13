Игорь Молчанов проверил ход благоустройства базы спасателей

Фото: канал Игоря Молчанова

Глава Саратова Игорь Молчанов посетил городскую службу спасения и проверил ход благоустройства территории. Ранее с руководителем учреждения обсуждалась необходимость асфальтирования. Сейчас ведутся работы по укладке твердого покрытия на площади 1500 квадратных метров. Это позволит спецтехнике выезжать на вызовы быстро и без потерь времени в любую погоду.

Кроме того, для службы спасения закуплено новое оборудование: генераторы, дизельные тепловые пушки, световые башни, мотопомпы. Эта техника необходима для проведения автономных и ночных аварийно-спасательных работ. Руководителю учреждения поручено завершить асфальтирование в срок.

Безопасность жителей и своевременная помощь – главная задача службы спасения. Финансирование и поддержку со стороны городских властей планируется продолжить.