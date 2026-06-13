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НовостиОбщество13 июня 2026 18:08

В Саратове умер политолог Михаил Гамаюнов

В Саратове умер политолог и общественник Михаил Гамаюнов
Источник:kp.ru

В Саратове 11 июня 2026 года на 79-м году жизни скончался политолог и общественный деятель Михаил Гамаюнов. Прощание с ним состоялось 13 июня.

Михаил Гамаюнов был одной из ключевых фигур в развитии общественного наблюдения на выборах в Саратове. Он активно организовывал обучение для наблюдателей, членов участковых комиссий и корреспондентов, что способствовало повышению прозрачности выборного процесса.

Гамаюнов также занимался выявлением фальсификаций и нарушений на выборах, что сделало его известным защитником демократических процессов в регионе. Его деятельность помогла укрепить доверие граждан к избирательной системе. Михаил Гамаюнов пользовался уважением среди коллег и общественников.