В Саратове 11 июня 2026 года на 79-м году жизни скончался политолог и общественный деятель Михаил Гамаюнов. Прощание с ним состоялось 13 июня.

Михаил Гамаюнов был одной из ключевых фигур в развитии общественного наблюдения на выборах в Саратове. Он активно организовывал обучение для наблюдателей, членов участковых комиссий и корреспондентов, что способствовало повышению прозрачности выборного процесса.

Гамаюнов также занимался выявлением фальсификаций и нарушений на выборах, что сделало его известным защитником демократических процессов в регионе. Его деятельность помогла укрепить доверие граждан к избирательной системе. Михаил Гамаюнов пользовался уважением среди коллег и общественников.