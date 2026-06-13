В городе Саратове проверили четыреста троллейбусов и автобусов

С начала 2026 года Саратовскую область охватили 47 контрольных мероприятий в сфере общественного транспорта. Сотрудники областного министерства транспорта осуществили оценку состояния свыше 400 единиц подвижного состава, включая автобусы, троллейбусы и маршрутные такси.

Подобные проверки проводятся систематически. Ревизоры анализируют не только санитарное состояние и техническую исправность транспортных средств, но и эффективность систем обогрева в зимний период, работу кондиционеров в летнее время, доступность актуальных данных о транспортной компании, а также соответствие расписанию движения.

"В случае обнаружения недочетов транспортным предприятиям выдаются предписания об их устранении. К нарушителям, допускающим повторные случаи несоблюдения правил, применяются санкции в рамках административного законодательства", — прокомментировал ситуацию глава регионального министерства транспорта Николай Сергеев.