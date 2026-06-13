На базе Центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

На базе регионального Центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»
Специалисты центра поддержки помогут разобраться во всех нюансах маркировки.
Бизнесу доступны:
консультации по техническим вопросам, связанным с маркировкой товаров
помощь в регистрации в системе «Честный знак» и сопровождение на всех этапах работы с ней
разъяснение требований законодательства
заказ кодов маркировки и печать этикеток промаркированных товаров
Услуги оказываются по предварительной записи:
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по горячей линии: 8 (800) 301-43-64
по номеру: (8452) 24-54-78 (доб. 102)
Консультации проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85