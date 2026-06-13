На базе Центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

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На базе регионального Центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

Специалисты центра поддержки помогут разобраться во всех нюансах маркировки.

Бизнесу доступны:

консультации по техническим вопросам, связанным с маркировкой товаров

помощь в регистрации в системе «Честный знак» и сопровождение на всех этапах работы с ней

разъяснение требований законодательства

заказ кодов маркировки и печать этикеток промаркированных товаров

Услуги оказываются по предварительной записи:

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по горячей линии: 8 (800) 301-43-64

по номеру: (8452) 24-54-78 (доб. 102)

Консультации проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85