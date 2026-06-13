Простые правила для безопасной "тихой охоты"

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В лесах Саратовской области после продолжительных дождей наблюдается настоящее грибное изобилие. Многие местные жители уже отправились на «тихую охоту». Однако, собирая дары леса, очень важно сохранять бдительность и проявлять максимальную осторожность.

Министерство здравоохранения Саратовской области дало следующие рекомендации:

- Чтобы ваше грибное приключение не закончилось печально, следуйте этим рекомендациям:

Собирайте исключительно те грибы, в съедобности которых вы абсолютно уверены. При малейшем сомнении лучше отказаться от сбора, отдавая предпочтение знакомым видам.

Выбирайте места для сбора грибов подальше от оживленных трасс, дорог и жилых зон. Грибы склонны впитывать из окружающей среды вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, поэтому экологическая чистота места сбора имеет первостепенное значение.

Срезайте грибы вместе с основанием ножки. Пробовать сырые грибы во время сбора категорически запрещено.

Тщательно осматривайте каждый найденный гриб. Переросшие, старые или червивые экземпляры без сожаления оставляйте в лесу.

Для сбора используйте плетеные корзины. Складирование грибов в пластиковую тару или пакеты может привести к их быстрому порче и деформации. В день сбора грибы нужно перебрать, внимательно изучив каждый. Грибы сомнительного качества следует выбросить, а остальные — подвергнуть кулинарной обработке.

Готовить блюда из грибов необходимо в тот же день. Для засолки и маринования не рекомендуется использовать оцинкованную или глиняную глазурованную посуду.

Без предварительного отваривания готовить можно лишь те грибы, которые гарантированно являются съедобными. К таким относятся, например, белый гриб, настоящий груздь и обыкновенный рыжик.

Отваривание должно занимать около 10 минут, после чего воду сливают, грибы промывают и приступают к дальнейшему приготовлению.

«Не пренебрегайте правилами сбора и приготовления грибов! Нарушение технологии приготовления блюд из них может привести к серьезным отравлениям. При первых симптомах недомогания незамедлительно вызывайте скорую помощь. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье близких!» — советует главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.