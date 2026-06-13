На «Огнях над Волгой» выступила поэт Лариса Неповинных

На книжной ярмарке «Огни над Волгой» выступила поэт, автор-исполнитель, участник литературной студии «Полоса поколений» Лариса Неповинных.

Она родилась и живёт в Саратове. Её стихи публикуются в коллективных сборниках, журналах и альманахах: «Волга — XXI век», «ЛИа», «Царицын», «Родина», «День поэзии», «Голос года», «Двуречье», «Нетерпеливые строки» и других.

Лариса — автор книг стихов «Заберу с собою лето», «Имена на песке», «Картинки диафильма». Победитель и призёр многих литературных конкурсов: фестиваля «Муза» им. Е.А. Михеевой, «Всемпоэзии», «Уральский книгоход», «Святой Георгий», «Небесная мельница» и других. Финалист фестиваля «Капитан Грэй», «Гринфест», международной поэтической премии «Фонарь» и др.