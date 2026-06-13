Более 370 тысяч жителей области выбрали объекты для благоустройства

В Саратовской области завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Более 370 тысяч жителей региона с апреля определяли, какие объекты должны быть благоустроены в следующем году. Всего было представлено 195 проектов.

Набравшие большинство голосов объекты будут благоустроены в 2027 году. Губернатор Роман Бусаргин поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Активность жителей показала, что вопросы комфортной городской среды волнуют многих саратовцев.

Теперь предстоит реализовать выбранные проекты, чтобы сделать города и поселки региона более уютными для проживания.