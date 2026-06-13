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НовостиОбщество13 июня 2026 12:52

В Энгельсе на АЗС выстроились многокилометровые очереди за топливом

Топливный ажиотаж в Энгельсе: очереди на заправках растут
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Энгельсе на автозаправочных станциях образовались многокилометровые очереди из-за повышенного спроса на топливо. Местные водители 13 июня сообщили, что время ожидания составляет около получаса. Колонки работают не все, но лимитов на отпуск нет, и водители предпочитают заправляться до полного бака. Очереди наблюдаются на фоне новостей из других регионов страны.

Ранее сообщалось, что на АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ввели лимиты на отпуск топлива для частных автомобилистов, чтобы бороться с паническим спросом и перебоями в поставках. В Саратовской области пока не объявляли о введении официальных ограничений на продажу бензина и дизеля. Причины возникновения ажиотажа выясняются.

Водители продолжают стоять в очередях, надеясь запастись топливом. Ситуация остается на контроле.