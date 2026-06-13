Фото: канал Максима Калядина

В Петровске стартовали сплавы на байдарках по реке Медведице. В эти выходные проходит первый за много лет сплав между Петровском и Аткарском. За три дня участники планируют преодолеть около 50 километров. Инициатором нового туристического маршрута выступил Андрей Кинжекеев. Трассировку он выбирал вместе с опытными байдарочниками, которые подготовили маршрут и удобные места для стоянок.

Сплав стартует от деревни Гудошниково и проходит до посёлка Студёный на границе с Аткарским районом. Предусмотрены три стоянки: в Елховке, Кожевино и Ивановке. Первый сплав собрал 40 человек — любителей этого вида спорта из разных городов России. Участники делятся впечатлениями: красивая природа, изгибы Медведицы, узкие стремнины, широкие разливы, поля кувшинок. Особенно запомнился участок у Елховской плотины, где деревья нависают над рекой, как в джунглях.

В планах — разработать комплексный маршрут, чтобы туристы могли сначала посетить исторические достопримечательности Петровска, а затем насладиться сплавом. Организаторы приглашают всех любителей активного отдыха.