Ветеринары осмотрели медведя, собак и питона перед выступлением в цирке-шапито

Перед выступлением в цирке-шапито в Саратове все животные труппы прошли ветеринарный контроль. Специалисты Саратовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных осмотрели дрессированных собак, медведя и экзотического питона. Все животные признаны клинически здоровыми и готовыми к гастролям.

Ветеринары отметили, что медведь бодр, собаки активны, а питон демонстрирует завидную гибкость. По итогам проверки специалисты заполнили и заверили паспорта животных. Эти документы являются официальным подтверждением того, что цирк соблюдает все требования законодательства по содержанию и благополучию своих подопечных.

Проведённый осмотр гарантирует зрителям безопасность шоу. Ветеринарная служба региона продолжит контроль за состоянием животных в местах их содержания и выступлений.