Саратовцев приглашают на Всероссийский экологический конгресс

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Жителей Саратовской области приглашают принять участие в XXX Всероссийском конгрессе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности: государственное регулирование 2026». Мероприятие пройдет 23-24 июня в очном и онлайн-формате. С докладами выступят представители Научно-технического совета Росприроднадзора, а также ведущие эксперты в области экологического сопровождения проектов.

Актуальность конгресса обусловлена важнейшими изменениями в экологическом законодательстве, которые вступили в силу в 2026 году. Участники обсудят новые требования к промышленным предприятиям, правила обращения с отходами и механизмы государственного регулирования. Мероприятие будет полезно как профильным специалистам, так и всем, кто интересуется вопросами охраны природы.

Заявку на участие можно подать на официальном сайте организаторов. Присоединиться к конгрессу можно как лично, так и в режиме онлайн. Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации.