Минэкономики отвечает на вопросы бизнеса через цифровые сервисы

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Министерство инвестиционной политики Саратовской области ежедневно обрабатывает сообщения граждан и предпринимателей через системы «Инцидент-менеджмент» и ПОС Бизнес. Обращения поступают из соцсетей, мессенджеров и виджетов на госпорталах. «Инцидент-менеджмент» автоматически фиксирует вопросы о создании рабочих мест, открытии производств и реализации инвестпроектов в муниципалитетах. За последний месяц жители активнее всего интересовались проектами в Новоузенском, Пугачёвском и Новобурасском районах.

Через ПОС Бизнес предприниматели могут быстро сообщить о проблемах, получить консультацию или предложить идею. Этот сервис работает как «единое окно» для бизнеса, координацию осуществляет министерство. За месяц чаще всего спрашивали о льготном кредитовании, итогах рассмотрения вопросов на инвестиционном комитете и о конкурсе брендов «Знай наших».

Министерство ждёт вопросы и обращения через ПОС Бизнес.