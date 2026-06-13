«Женское движение» организовало праздник для старожилы Нины Ризиной

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В селе Даниловка, на территории дома старожилы села Нины Ризиной состоялся праздничный концерт "Под небом единым", посвященный Дню России. Этот яркий и душевный праздник организовали участники художественной самодеятельности, волонтеры Даниловского сельского Дома культуры в рамках проекта "Женское движение Единой России".

"Огромное спасибо выражаем Галине Викторовне и Людмиле Викторовне, дочерям Нины Яковлевны, которые приехали из Саратова и привезли с собой щедрые угощения: саратовский каравай, бублики, клубнику и конфеты. Эти женщины не только угостили всех присутствующих, но и поблагодарили участников художественной самодеятельности за их вклад в создание праздничной атмосферы.

Праздник стал прекрасным напоминанием о важности семьи, дружбы и общей любви к нашей великой Родине. Мы россияне, и мы все вместе!", - отметила местный координатор проекта Женское движение Единой России в Аткарском районе Валентина Шпакова.