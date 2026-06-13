Саратовские аграрии поедут на День поля в Самарскую область

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Саратовские аграрии представят свои достижения на Дне поля и сенажа-2026, который пройдет 26 июня на площадке НИИ «Жигулевские сады» в Самарской области. Центральным событием станет крупнейший в регионе агрополигон. На более чем 200 делянках продемонстрируют отечественные сорта и гибриды пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы и кормовых трав. Участники смогут оценить их поведение в реальных почвенно-климатических условиях и увидеть «честный тест-драйв» генетики, технологий защиты и питания растений.

Деловая программа разделена на три ключевых направления: растениеводство, корма и зоотехния. Отдельная тема — агротуризм. Совместно с ассоциацией «Народный фермер» пройдут открытые дискуссии о грантовой поддержке, правовой защите агробизнеса и кадровом обеспечении отрасли. В секции PROКорма представят практики заготовки качественного сенажа и подходы к росту молочной продуктивности.

Гостей также ждет демонстрация российской сельхозтехники: плуги, сеялки, опрыскиватели и агродроны. Организаторы — Агропромсоюз Поволжья, Урала и Сибири при поддержке регионального Минсельхозпрода. Регистрация доступна по ссылке.