В Саратовской области на ремонт сельских дорог направили 7 млрд рублей

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что регион продолжает системную поддержку районов в рамках программы ремонта сельских дорог. За последние несколько лет на эти цели направлено 7 миллиардов рублей, в порядок приведено почти 1,5 тысячи километров дорог. Областная субсидия выделяется муниципальным районам из расчета 3000 рублей на каждого жителя сельских населенных пунктов. Объекты для ремонта определяют местные власти в ходе общественных обсуждений.

В текущем году объем финансовой поддержки на ремонт дорог в селах превысил 1,3 миллиарда рублей. За счет этих средств будет обновлено 215 километров проезжих частей. На сегодняшний день отремонтировано 44 километра наиболее аварийных участков. Работы уже завершены в нескольких районах.

В Энгельсском районе обустроили улицы в селах Воскресенка и Красный Партизан (1,2 км). В Балаковском районе привели в порядок улицы в селах Натальино и Малая Быковка (почти 1 км). В Дергачевском районе отремонтировали Советскую и Садовую (более 1 км). В Новобурасском районе обеспечен проезд по улице Центральной в селе Аряш. В Лысогорском районе обустроена улица Центральная в селе Невежкино.