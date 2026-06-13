Врач из Саратова Татьяна Кузнецова стала заслуженным врачом России

Президент России Владимир Путин 12 июня подписал указ о награждении заведующей отделением Саратовской городской детской клинической больницы Татьяны Кузнецовой.

Врачу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Высокая награда присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Татьяна Кузнецова посвятила медицине многие годы, спасая жизни маленьких пациентов.

Это не первая награда для представителей региона на федеральном уровне. Ранее президент отметил саратовскую актрису Эльвиру Данилину, наградив ее орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Жители Саратовской области все чаще получают признание за свой труд и талант.