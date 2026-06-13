В Саратовской области посчитают редких птиц

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В Саратовской области стартовала работа по оценке численности стрепета — редкой птицы из семейства дрофиных. Вид занесен в Красную книгу России и Саратовской области, поэтому его популяция находится под особым контролем. Подсчитать стрепетов непросто: они обитают фрагментарно, и в некоторых регионах их численность не превышает нескольких сотен особей. Основные причины сокращения популяции — распашка земель, применение пестицидов и сокращение кормовой базы.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области совместно с саратовским филиалом Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН провели подготовительную работу. Выбрана методика учета, разработана схема маршрутов, по которым пройдут специалисты. Ученые также соберут и проанализируют все известные данные о встречах стрепета на левобережье Саратовской области.

«К декабрю мы будем обладать точными данными о популяции этой редкой птицы», — сообщил председатель комитета Александр Гаврилов. Сейчас в области обитают 1903 вида животных, из них 246 занесены в региональную Красную книгу, 72 — в федеральную.