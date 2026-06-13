Более 500 пенсионеров стали «социальными туристами» с начала года

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В Саратовской области продолжается реализация технологии «Социальный туризм». Для людей старшего возраста и жителей с ограниченными возможностями здоровья организуют поездки, экскурсии в музеи, знакомство с достопримечательностями и прогулки по живописным местам. С начала года участниками технологии стали более 500 пенсионеров. С наступлением лета число поездок увеличивается.

Жители поселка Коминтерн Энгельсского района посетили Саратовский музей стекла. Участники клуба «Подорожник» из Саратова побывали в Свято-Троицком храме и гончарной мастерской. Турковские пенсионеры съездили в село Чириково, лысогорские — прогулялись по родным местам. Жители села Сергиевка Калининского района посетили музей истории СВО в Саратове. Калининские бабушки из села Новые Выселки побывали в саратовском цирке на представлении «Принцесса цирка».

Жители поселка Тургеневский Пугачевского района съездили в село Высокое Самарской области, а получатели соцуслуг из села Каменка отправились в Балаковскую художественную галерею. Для пенсионеров из села Подлесное Марксовского района организовали экскурсию в Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.