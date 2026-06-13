В Саратове бизнесу помогут с маркировкой товаров в системе «Честный знак»

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На базе регионального Центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Специалисты помогают предпринимателям разобраться во всех нюансах маркировки товаров. Бизнесу доступны консультации по техническим вопросам, помощь в регистрации в системе и сопровождение на всех этапах работы с ней, разъяснение требований законодательства, а также заказ кодов маркировки и печать этикеток.

Услуги оказываются по предварительной записи. Записаться на консультацию можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6971dfbb493639a4e95b4c79/, по телефону 8 (800) 301-43-64 или (8452) 24-54-78 (доб. 102). Консультации проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.

Министерство экономического развития области рекомендует предпринимателям воспользоваться бесплатной поддержкой для соблюдения требований законодательства о маркировке и избежания штрафов.