С начала года в Саратовской области проверили более 400 автобусов

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С начала 2026 года сотрудники министерства транспорта и дирекции транспорта области провели 47 выездных мониторингов. Проверено более 400 единиц общественного транспорта. Подобные мероприятия организуют на регулярной основе для контроля качества перевозок. Пассажиры также могут сообщать о нарушениях, их сигналы учитывают при планировании проверок.

«В ходе проверок специалисты оценивают санитарное и техническое состояние, исправность отопления зимой и кондиционирования летом, наличие информации о перевозчике, соблюдение графиков и интервалов движения, — отметил министр транспорта Николай Сергеев. — По выявленным нарушениям направляются акты для устранения. К перевозчикам с повторными нарушениями применяются меры административного воздействия». Такая система позволяет оперативно реагировать на недостатки.

Мониторинги помогают системно повышать уровень транспортного обслуживания, делая поездки комфортнее и безопаснее. Пассажиры могут сообщать о нарушениях по круглосуточной горячей линии 240-240 или через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Каждое обращение рассматривают и учитывают при планировании следующих рейдов. Работа по контролю за перевозчиками будет продолжена.