Вавиловский университет научил саратовцев управлять дронами в День России

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В День России Вавиловский университет открыл свои двери для всех желающих освоить беспилотные системы. 12 июня центр Саратова принял сотни гостей на празднике. Региональный центр беспилотных систем стал самой популярной площадкой. Студентам не просто рассказали о дронах, а показали конкретные карьерные треки. Навыки пилотирования БПЛА востребованы в десятках сфер: мониторинг лесов и паводков, картография, сельское хозяйство, доставка грузов, поисково-спасательные работы. В центре работали тренажеры и симуляторы, специалисты консультировали по трудоустройству.

Самым азартным оказался конкурс по управлению БПЛА среди школьников. Ребята соревновались в точности и скорости прохождения трассы. На спортивной зоне желающие сдавали нормы ГТО. Атмосферу праздника дополняли показательные выступления наземных роботов. На мастер-классах гости всех возрастов учились собирать детали дронов, паять электронные компоненты и программировать полетные контроллеры. Рядом проходили занятия по плетению маскировочных сетей для отправки на передовую.

Во дворе учебного корпуса развернулась сцена, где выступили творческие коллективы университета с патриотическими песнями и танцами.