В Краснопартизанском районе прочитали стихи о России в честь Дня России

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" вместе с женсоветом и жителями Краснопартизанского района, студентами и школьниками поздравили земляков с праздником и прочли стихи о России.

В эти дни по всей стране звучат слова поздравления в адрес нашей Родины-матушки. Активистки местного женсовета провели трогательные акции, посвященные нашей общей истории и любви к родному краю.

"В рамках акции "Читаем стихи о России" краснопартизанцы с чувством и глубоким смыслом декламировали произведения, воспевающие красоту нашей страны. Это стало настоящим гимном единству и преемственности поколений.

Но на этом добрые дела не закончились. Чтобы подарить землякам еще больше тепла, сотрудники Централизованной клубной системы организовали поздравительную акцию. Жительницы села Толстовка, Подшибаловка и Савельевка обратились с добрыми словами и улыбками к жителям района! Поздравили с праздником и пожелали благополучия, мирного неба, здоровья и процветания.

Такие акции объединяют, дарят надежду и показывают: забота о ближнем и искренняя любовь к Отчизне — это то, что делает нас сильнее", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.